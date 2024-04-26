AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun konuşmasıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, spor turizminin önemi vurgulanırken, Antalya'nın spor kenti olduğu ve AKRA Gran Fondo'nun nitelikli turizm ürünü olduğu belirtildi. Yarışın şehrin tanıtımı için önemli olduğu ve Antalya'nın doğasıyla, sporuyla ve organizasyonlarıyla farklı bir şehir olduğu ifade edildi.

26.04.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muratpaşa AKRA Hotel'de yapılan toplantıda turizmin çeşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Spor turizminin önemine dikkati çeken Topaloğlu, "Kemer, bisiklet parkurumuzla birlikte pilot bölge oldu. Geçim kaynağımız da turizm. Turizm, 6-7 ay arasına sıkıştı. Bu yüzden de spor turizmi çok önemli. Şehrin tanıtımı için böyle organizasyonların yapılması çok güzel. İnsanlar, doğal güzellikleri yerinde görüyor ve ülkelerine gittiklerinde başkalarına anlatıyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ki ülkemizde daha iyi spor karşılaşmaları yapılsın." ifadelerini kullandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın spor kenti olduğunu dile getirerek, "Her organizasyonda mutlulukla masa etrafındaki paydaşların değiştiğini görüyoruz. Dünyada gerçekleştirilen organizasyonların en iyisini yapıyoruz. Biz bir spor kentiyiz. Tanıtım noktasında aldığımız desteklerle yeni organizasyonları heyecanla bekliyoruz. AKRA Gran Fondo'ya herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AKRA Gran Fondo'nun nitelikli turizm ürünü olduğunu belirterek, "Geçen sene 16 milyon turist Antalya'ya geldi. Bu sene de iyi bir sayı var. Nitelikli turizm ürünleri ve turist profilleri bizim için çok önemli. AKRA Gran Fondo da bu anlamda nitelikli ürün." değerlendirmesinde bulundu.

"Kemer, bu hafta sonu yarışla milyonlara ulaşacak"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, yapılacak yarışın şehrin tanıtımı için önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Antalya, her zaman dediğimiz gibi en güzel şehir. Bu şehrimizi de tanıtmamız önemli. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu gibi organizasyonlar aslında tanıtım için iyi bir araç. Kemer'deki parkur da bisiklet için en iyi parkurlardan bir tanesi. Kemer, bu hafta sonu yarışla milyonlara ulaşacak. Bizim gibi sponsorların aslında en önem verdiği noktalardan bir tanesi de burası. Antalya, genellikle deniz, kum ve güneş diye yansıtılsa da aslında doğasıyla, sporuyla ve organizasyonlarıyla çok farklı bir şehirdir."

Proje Koordinatörü Haluk Özsevim ise çok keyifli bir organizasyonda buluştuklarını vurgulayarak, "7 yıl önce Tour Of Antalya ve Gran Fondo'yu yaparken, bu şehrin bisiklet destinasyonu olması için çabaladık. Birçok dünya ülkesinden Antalya'ya kampa gelen var. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu yaptığımız organizasyonların daha iyi olması için çalışıyoruz." dedi.

AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ise organizasyona destek vermekten gurur duyduklarını kaydederek, "Antalya artık bir spor şehri. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Ülkemize gelen yabancı sporcular Antalya'nın doğal güzelliklerini anlatarak büyük bir etkileşime katkı sunuyorlar. AKRA Gran Fondo da bu düzeyde bir organizasyon. Hem ülkemizin hem de şehrimizin spor turizmindeki büyük paydaşlarından bir tanesi. Biz destek olmaktan çok mutluyuz. Desteğimiz katlanarak devam edecek." diye konuştu.

Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, AKRA Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı da katıldı.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement