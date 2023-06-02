Ölen taraftarının adını duyurmak için "Kupamız çalındı" paylaşımı yapan Aksaray'dan Galatasaray'a teklif - Son Dakika
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Ölen taraftarının adını duyurmak için "Kupamız çalındı" paylaşımı yapan Aksaray'dan Galatasaray'a teklif

02.06.2023 10:23

TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un "Şampiyonluk kupamız çalındı" paylaşımının altından bambaşka bir hikaye çıktı. Bu paylaşımı hayatını kaybeden taraftarlarından 16 yaşındaki Muhammed Eren Yılmaz'ın adını duyurmak için yaptıklarını belirten kulüp, yeni açıklamasında, "Bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupasının çalındığını duyurduğu paylaşım büyük dikkat çekmişti. Kulüp yaptığı açıklamada paylaşımın hayatını kaybeden bir taraftarın adını duyurmak için yapıldığını belirtti.

"GALATASARAY'A DOSTLUK MAÇI TEKLİF EDİYORUZ"

Galatasaray'ı etiketleyen kulüp sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda, "Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini Tüm Türkiye'ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık... Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray Belediyespor tüm dikkatleri üzerine çeken paylaşımda, "Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksaraysporumuz'un kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray, Aksaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ölen taraftarının adını duyurmak için 'Kupamız çalındı' paylaşımı yapan Aksaray'dan Galatasaray'a teklif - Son Dakika


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