Aktaş, Merkezefendi'de Kalıyor - Son Dakika
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Aktaş, Merkezefendi'de Kalıyor

Aktaş, Merkezefendi\'de Kalıyor
19.06.2026 11:17
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Zafer Aktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket ile sözleşme imzaladı. İtalya'dan teklif almıştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te antrenör Zafer Aktaş yuvada kalıyor. İtalya 2'nci Lig takımı Pesaro'dan ciddi bir teklif alan Aktaş, İtalyan yöneticiler ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirme yapıp yeniden Denizli ekibi ile masaya oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının resmi sözleşmeyi imzalayıp takımda kalacağı öğrenildi. Zafer Aktaş, 2020-21 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon yaptığı Merkezefendi'de toplamda 6, Süper Lig'de aralıksız 5 yılı geride bırakmıştı. Aktaş, Denizli ekibini yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa'ya taşımıştı.

Kaynak: DHA

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