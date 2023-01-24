Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Al Nassr'a 2.5 yıllık imza atan Cristiano Ronaldo, senelik 200 milyon dolar kazanacak. 40 yaşına geldiğinde sözleşmesinin sonuna gelecek olan Portekizli yıldızı, kariyerine devam etmek istemesi durumunda yeni bir teklif bekliyor.
ESPN'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun futbolu kulüplerinde bırakmasını isteyen Al Nassr yöneticileri, Portekizli yıldıza açık çek sundu. Al Nassr, 40 yaşında sözleşmesinin sonuna gelmiş olacak Ronaldo'ya kariyerine son vermek istemezse yeni sözleşme sunmaya hazır.
Suudi Arabistan ekibinin bu kararı almasının nedeni ise Ronaldo'nun deneyimlerinden faydalanmak. Al Nassr yöneticileri aynı zamanda Ronaldo'nun futbol hayatını kulüplerinde noktalamasını istiyor.
Son Dakika › Spor › Al Nassr Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! Yaptıkları son teklif dünya gündeminde - Son Dakika