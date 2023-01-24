Al Nassr Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! Yaptıkları son teklif dünya gündeminde - Son Dakika
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Al Nassr Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! Yaptıkları son teklif dünya gündeminde

24.01.2023 13:11

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cristiano Ronaldo'yu bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Kulüp, sözleşmesi bittiğinde 40 yaşında olacak olan ünlü topçuyu elinde tutmak için yeni sözleşme hamlesi için hazır. Al Nassr, aynı zamanda Ronaldo'nun futbol yolculuğunu da kulüpte sonladırmasını istiyor

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Al Nassr'a 2.5 yıllık imza atan Cristiano Ronaldo, senelik 200 milyon dolar kazanacak. 40 yaşına geldiğinde sözleşmesinin sonuna gelecek olan Portekizli yıldızı, kariyerine devam etmek istemesi durumunda yeni bir teklif bekliyor.

RONALDO'YA AÇIK ÇEK

ESPN'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun futbolu kulüplerinde bırakmasını isteyen Al Nassr yöneticileri, Portekizli yıldıza açık çek sundu. Al Nassr, 40 yaşında sözleşmesinin sonuna gelmiş olacak Ronaldo'ya kariyerine son vermek istemezse yeni sözleşme sunmaya hazır.

AL NASSR'DA JÜBİLE YAPMASI İSTENİYOR

Suudi Arabistan ekibinin bu kararı almasının nedeni ise Ronaldo'nun deneyimlerinden faydalanmak. Al Nassr yöneticileri aynı zamanda Ronaldo'nun futbol hayatını kulüplerinde noktalamasını istiyor.

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Son Dakika Spor Al Nassr Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! Yaptıkları son teklif dünya gündeminde - Son Dakika


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