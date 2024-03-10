Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu Tamamlandı

Alanya\'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu Tamamlandı

Alanya ilçesinde düzenlenen 24. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu, 820 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yarı maratonda erkeklerde birincilik Yusuf Önal'a, kadınlarda ise Tatiana Grishina'ya gitti.

10.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım' sloganı ile düzenlenen 24. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 820 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen yarışlarda, yarı maraton 21 kilometrede 210, halk koşusu 5 kilometrede 320 sporcu ve halk koşusu 2 kilometrede 290 sporcu mücadele etti.

Yarı maratonda kürsüye çıkan isimler

Yarı Maraton yarışı erkekler birincisi 1 saat 11 dakika 52 saniye ile Yusuf Önal oldu. İkinci 1 saat 13 dakika 29 saniye ile Ali Şimşek ve üçüncü 1 saat 16 dakika 34 saniye ile Bekirhan Kabadayı oldu. Kadınlarda bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 43 dakika 29 saniye ile Tatiana Grishina oldu. 1 saat 44 dakika 42 saniye ile Büşra Küçük ikinci ve 1 saat 48 dakika 23 saniye ile Ksenia Petrachenok üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Jandama Komutanı Engin Burak Mildivanlı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli ve protokol üyeleri verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement