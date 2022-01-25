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Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

25.01.2022 14:51
Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Alanya'da düzenlenecek Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ocak-2 Şubat tarihlerine ertelendi.

Alanya'da düzenlenecek Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ocak-2 Şubat tarihlerine ertelendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "27-30 Ocak tarihlerinde Alanya'da yapılması planlanan Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları'nın olumsuz hava şartları nedeniyle ve kulüplerden gelen talepler üzerine, Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulunca 30 Ocak-2 Şubat tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.???????

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Bisiklet, Türkiye, Alanya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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