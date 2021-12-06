Üye Girişi
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı

06.12.2021 18:13
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor Cleopatra Ink ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Alanyaspor Cleopatra Ink ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde ligi değerlendiren Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi. Hem oynadığımız kötü futbol şanssızlık da vardı. Kadromuzda eksikliklerimiz vardı" sözlerine yer verdi.

Yapılan imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere katıldı. Cleopatra Ink ile şort reklam sporluğunu imzaladıklarını aktaran Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Cleopatra Ink artık Avrupa'ya da açılan bir firma haline geldi. İbrahim kardeşimi de o anlamda tebrik ederim. Aytemiz Alanyaspor'umuza destek vererek sponsor olduğu için kendisine teşekkür ederim. Sponsorluk anlaşması hem takımımız hemde Cleopatra Ink için hayırlı ve uğurlu olmasını temenli ederim" dedi.

"Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi"

Ligi değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, "Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi. Hem oynadığımız kötü futbol hem de şanssızlık da vardı. Kadromuzda eksikliklerimiz vardı. Son Sivas maçında daha çok eksiğimiz vardı. Antalyaspor maçında da eksiğimiz vardı neticede, saha 11 kışı çıktık. 11 kişinin de sahada ne verdiği çok önemli futbolda bunlar olabiliyor ancak neticede yine üst sıralardayız. Toparlayacağız toparlamak zorundayız. Bununla ilgili hem yönetim kurulumuz hem de teknik heyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Sakat ve cezalı olan futbolcularımız var. Bir kısmı inşallah bu hafta dönüş yaparlar. Hasta olan futbolcularımız daha fazla" sözlerine yer verdi.

"Kadromuzda belki bir iki oyuncu gider bir iki oyunca gelebilir"

Başkan Çavuşoğlu transfer hakkında ise, "Transferle alakalı henüz şu anda hocamızla oturup bir transfer konuşması yapmadık. Bundan sonraki süreçte yaparız. Kadromuzda belki bir iki oyuncu gider bir iki oyunca gelebilir. Ama yıl için şu andaki kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki hocamızın da fikrini alacağız ve önümüzdeki haftalarda netleşir" açıklamasını yaptı.

"İnşallah seneye forma yerimizi istiyoruz"

İbrahim Karadere ise Aytemiz Alanyaspor'a sponsor olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Alanya firmasıyız ve Alanya'da doğarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış durumdayız. Her zaman diyoruz burada doğduk ve bu şehre herzaman borçluyuz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda çorap sponsoruyduk ve şorta geçtik. İnşallah seneye formada yerimizi istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti 18:15 Attila Szalai dönemi bitti
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:29:43. #1.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement