Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0

Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0
09.03.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Alanyaspor, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. İki takım da şans bulamadı.

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut

CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Duarte), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru), Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)

SARI KARTLAR: Mounie (Alanyaspor)- Koita, Pereira (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikler tamamlandı.

5'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya vuran Mounie'nin şutu direkten döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan Hadergjonaj'la kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan seken topu önünde bulan Ümit Akdağ altı pasın gerisinden şutunu çekti, kaleci Velho topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

59'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Meschack'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte vuran Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim’den İran’a Mücteba Hamaney mesajı Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı
Savaş ülke borsasını fena vurdu Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor Savaş ülke borsasını fena vurdu! Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
21:20
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
20:02
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş’e isabet etti
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:51:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.