Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?
STAT: Alanya Oba Stadı
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut
CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Duarte), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru), Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)
SARI KARTLAR: Mounie (Alanyaspor)- Koita, Pereira (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 25'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikler tamamlandı.
5'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya vuran Mounie'nin şutu direkten döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
39'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan Hadergjonaj'la kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan seken topu önünde bulan Ümit Akdağ altı pasın gerisinden şutunu çekti, kaleci Velho topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
59'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Meschack'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte vuran Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.
79'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere gönderdi.
Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?