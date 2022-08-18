TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı

18.08.2022 17:17
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı

Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmanın ardından hakem Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini söylemişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise düzenlediği basın toplantısında elini masaya vura vura, "'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." ifadelerini kullanması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Büyükekşi'nin uslubunu doğru bulmayan taraftarlar sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, mücadelenin hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini belirtmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün düzenlediği basın toplantısında bu söze göndermede bulundu.

"BU SÖZLERİN KARŞILIĞI BİZDE YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi elini masaya vura vura yaptığı açıklamada, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." dedi. Bu açıklama siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAKLANDI

Sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye elini masaya vura vura bu cümleleri için kurduğu için tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, konuya ilişkin binlerce paylaşım yaptı.

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Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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