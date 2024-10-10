Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapmanın ardından dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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