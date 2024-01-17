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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklemediğimiz bir skor oldu - Son Dakika
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklemediğimiz bir skor oldu

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından oyuncuların performansından memnun olmadıklarını belirtti. Tekke, önlerindeki önemli maçlara odaklanacaklarını ve taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklemediğimiz bir skor oldu
17.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 20:44
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün fazla süre almayan oyuncuların performansından biz de memnun değiliz. Beklemediğimiz bir skor oldu" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, süre verdikleri oyunculardan beklemediği bir performans aldıklarını ifade ederek, "Enteresan bir maç oldu. İki takım da süre alamayan oyuncularıyla maça başladı. Aslında her şey yolunda gidiyordu. Oyunun bir bölümünde yapılan bir hata, neticesinde beraberlik istemediğimiz şeyler oluştu. Kullanmak istemediğimiz oyuncular fazla süre aldı. Hiç düşünmediğimiz oyuncuları tekrar kullandık. Sonuçta rakibin bize bir üstünlüğü yok, üç tane gol yedik. Üzgünüz. Mağlubiyetin her şekli üzücü. Ama çok önemli bir periyot geliyor Rize maçıyla başlayan. Bizim için 4 maç çok çok önemli. Sakatlarımızın, cezalılarımızın dönüşü olacak. Bu kolay bir süreç gözükmüyor. Ama bunu başaran oyuncularımla yine başaracağız gibi gözüküyor. İnşalalh da öyle olur. Bugün fazla süre almayan oyuncuların performansından biz de memnun değiliz. Beklemediğimiz bir skor oldu. Lige dönmek zorundayız. Cumartesi çok önemli bir maçımız var. Taraftarımızdan da özellikle top oyuncuların ayağındayken onlara destek olmalarını bekliyoruz. Bu bizim için moral. Gelen rakip takımın hissedeceği duyguları biz kendimiz olumlu olarak yaşamak istiyoruz. Herkes üzgün. Bunun tek sorumlusu benim. Bunu kimse istemiyordu. Karşılığını bulamadık. Samsunspor'u tebrik ediyorum, önümüzde bakacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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