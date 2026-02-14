Alanyaspor\'un galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 2-1 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan Duarte ve 80. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti. Konyaspor'un tek golünü 83. dakikada serbest vuruştan Enis Bardhi kaydetti.
Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi ve 26 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 12 maça çıkan Konyaspor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise lider Galatasaray'ı kendi evinde ağırlayacak.
