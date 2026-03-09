UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa'nın önde gelen kulüpleri karşı karşıya gelecek. Atalanta ile Bayern Münih, Newcastle United ile Barcelona ve Atletico Madrid ile Tottenham ilk maçlarda kozlarını paylaşacak.
Çarşamba günü ise Bayer Leverkusen – Arsenal, Paris Saint-Germain – Chelsea, Real Madrid – Manchester City ve Bodo/Glimt – Sporting karşılaşmaları oynanacak.
Son 16 turunun rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Yarın
11 Mart Çarşamba
Son Dakika › Spor › Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?