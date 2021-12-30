Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex'in hoca olacak döneceği haberleri her geçen gün giderek artıyor. Sarı-Lacivertliler'in bir diğer efsanesi Luciano'nun yaptığı manidar paylaşıma Alex'in bıraktığı yanıt olay oldu.

"BİR GÜN YİNE BİRLİKTE"

Luciano, Alex ve Aurelio ile birlikte Samandıra'da olduğu fotoğrafa, "Bir gün yine hep birlikte" notunu bırakıp, Sarı-Lacivert kalp ve uçak emojisi bıraktı. Alex de etikelendiği bu gönderiyi manidar bir cevapla hikayesine ekledi.