Üye Girişi
Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi - Son Dakika

Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi

30.12.2021 23:13

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Alex'in Luciano'nun paylaşımına verdiği cevap, taraftarları sevinçten çıldırttı. Söylentiler iyice kuvvetlendi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex'in hoca olacak döneceği haberleri her geçen gün giderek artıyor. Sarı-Lacivertliler'in bir diğer efsanesi Luciano'nun yaptığı manidar paylaşıma Alex'in bıraktığı yanıt olay oldu.

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

"BİR GÜN YİNE BİRLİKTE"

Luciano, Alex ve Aurelio ile birlikte Samandıra'da olduğu fotoğrafa, "Bir gün yine hep birlikte" notunu bırakıp, Sarı-Lacivert kalp ve uçak emojisi bıraktı. Alex de etikelendiği bu gönderiyi manidar bir cevapla hikayesine ekledi.

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor
YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi - Son Dakika Spor


Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım         
00:10
Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var         
23:59
Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı         
23:33
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:13 Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
22:57 Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 00:23:53. #1.11#
SON DAKİKA: Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement