Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor

Geniş Video İzle

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Alex de Souza ile 9 maçta sadece 2 galibiyet alan Antalyaspor, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Alex'in kredisinin bitmesinin ardından harekete geçen kulüp yönetimi, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görüşmelerine başladı. Daha önce Fenerbahçe RAMS Başakşehir ve Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu'nun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

23.10.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında büyük umutlarla sözleşme imzaladığı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayımayı planlıyor.

SADECE 2 MAÇ KAZANABİLDİ

Futbolculuğu ile akıllara kazınan Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Alex\'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe\'nin eski hocasını getiriyor

Emre Belözoğlu, Emre Belezoğlu, Alex De Souza, Antalyaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ne alex miş amötör hoca 14 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Başka hocamı yok fenerin eski topcularinin peşinde dolanıyorsunuz 10 5 Yanıtla
  • V. A.:
    İsmail kartal gelsın dycem de ona ali koç bekle morinyo morardı iyce gidici sen benle dedi.. özetle ismallede olmaz, ali koç bu sene kendı bırakcak 7 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Antalya da başarı zor 8 1 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    Köpekoğlu geldiği gün Antalyasporu bırakıyorum 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.