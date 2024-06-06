Aleyna Tekaüt, Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları\'nda üçüncülük elde etti

Spor

Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden milli sporcu Aleyna Tekaüt, başarısını dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) sorumluluğunda Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda 24-26 Mayıs 2024 düzenlenen Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları Şampiyonası'nda kategorisinde 3. olan Yücelhan Spor Kulübü sporcusu Aleyna Tekaüt, ilçenin gururu oldu.

Kulübünde çalışmalara devam eden Tekaüt, AA muhabirine 6 yıldır spor yaptığını, aldığı eğitimler ve azmi sayesinde başarılı olduğunu söyledi.

Tekvandoyu severek yaptığını ve hırsla çalışarak yoluna devam ettiğini kaydeden Tekaüt, "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Evde kendi kendime bacak açıyordum, tekme atıyordum. Sonra annem fark edince babama söyledi. Babam Yücelhan Spor Kulübüne yazdı. Kategorimde 2022 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonasına hak kazandım. 2023'de İspanya'da, Barselona'da Avrupa şampiyonu oldum. Bu sene de Avrupa üçüncüsü oldum. Bu sporu genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Hali hazırda 70 sporcusu olduğunu ve bunların 25'inin milli sporcu olduğunu dile getiren antrenör Raziye Akgül de Aleyna Tekaüt'ü gelecekte daha iyi yerlerde göreceklerini ifade etti.