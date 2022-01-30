Galatasaray'ın 2018 yılında şampiyon olduğu kadroda bulunan Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki'nin "Sen olsan bari" şarkısıyla özdeşleşmişti. Şarkıyı dilinden düşürmeyen Fransız golcü, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında Tilki'yle şarkıyı beraber söylemişti.
36 yaşındaki futbolcunun yeniden Galatasaray forması giyecek olmasına en çok ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sevindi. Tilki'nin "Gomis'i getirdim. Başardık" ifadelerini kullandığı paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.
Son Dakika › Spor › Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı - Son Dakika Spor