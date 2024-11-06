Ali Çamlı'dan Taraftara Özür - Son Dakika
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Spor

Ali Çamlı'dan Taraftara Özür

Ali Çamlı\'dan Taraftara Özür

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlardan özür diledi.

06.11.2024 10:02
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili, "Kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle biten Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle kulübün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Başkan Ali Çamlı, "Değerli Kayseri halkı, gönüllerimizi birleştiren kulübümüzde yıllardır sevinçleri ve üzüntüleri beraber paylaştığımız kıymetli Kayserispor ailesi. Biraz mahcup ve bir hayli de üzüntülü olarak sizinle dertleşmek için bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Süper Lig'in 11. haftasında sahamızda karşılaştığımız ve golsüz berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı sonrası hepimizi derinden üzen talihsiz olaylar yaşadık. Maçın bitmesine yakın ve maç bittikten sonra gerek tribünlerde gerekse stadyum dışında dilimizi karşılıklı adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlerle muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde, 'Kem söz sahibi bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim. Kayseri'de bilinen 'Ali Hoca' kimliğime, taşıdığım sorumluluğa yakışmayan tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor'un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım ne saygıdeğer yönetimimiz ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik" ifadelerini kullandı.

"Fırtınalı süreçleri aşarak bu noktalara geldik"

Herkesi taşın altına elini değil, gövdesini koymaya davet ettiğini belirten Başkan Çamlı, "Hepiniz şahitsiniz, önce Allah'ın yardımı sonra sizlerin sonsuz destekleriyle fırtınalı süreçleri aşarak bu noktaya geldik. Sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda bazen hedeflerimize ulaşamadık. Sizler nasıl üzüldüyseniz, bizler de o duyguların en yoğun halini yaşadık. Bugüne kadar Kayserispor adına bazen iyi niyetle attığımız adımlarımızın bazen de şartların elverdiği ölçüde aldığımız kararlarımızın sonuçları gösteriyor ki; bizi istediğimiz seviyeye taşıyamamıştır. Fakat bir gün olsun başınızı ve başımızı öne eğdirecek hale düşmedik. Her adımımızda Kayserispor'un başarısını düşündük ve hiçbir zaman Kayserispor'a olan sevdamızı lekeletmedik. İçimizdeki o sevdayı günün her anında yaşadık ve yaşattık. Sizler de bu sevda birlikteliğimizde daha büyük başarılar ve zaferler umduğunuzu, beklediğinizi biliyoruz. Zaman kalpleri kırmanın, gönülleri yaralamanın vakti değildir. Vakit, sevdamız Kayserispor'a sahip çıkma ve ona zaferler getirme vaktidir. Kayserispor ailesi olarak Kayseri halkıyla bütünleşerek ligimizde başarılı bir çizgiye gelmek ve üst sıralara çıkmak zorundayız. Bu hepimizin sorumluluğunda olan bir görevdir. Yaşanan talihsiz ve gönül kırıcı olayların üzüntüsünü tekrar vurgulayarak, Kayserispor sevdasında ve başarısında herkesi taşın altına elini değil, gövdesini koymaya davet ediyorum. Çok değerli Kayseri halkına ve kalbi her daim bizimle atan Kayserispor taraftarlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Çamlı'dan Taraftara Özür - Son Dakika

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