Ali Çamlı Yeniden Kayserispor Başkanı - Son Dakika
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Ali Çamlı Yeniden Kayserispor Başkanı

Ali Çamlı Yeniden Kayserispor Başkanı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kongresinde Ali Çamlı, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

15.09.2024 15:17
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday almayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylanması gerçekleştirildi.

Başkan Ali Çamlı, kongrede yaptığı konuşmada, 33 aydır Kayserispor başkanlığı yaptığını söyledi.

Kendisi için Kayserispor Başkanlığının son günü olduğunu ifade eden Çamlı, bir süre önce genel kurul kararı aldığını ve aday olmayacağını söylediğini hatırlattı.

Çamlı, "Ben bugün aday değilim, Kayserispor için konuşan arkadaşların bu salona gelip aday olmasını bekledim ama maalesef onların sadece dilleri ve ellerinde bir telefon var. Onun haricinde hiçbir şeyleri yok, daha fazla konuşmayacağım." dedi.

Kayserispor'un herhangi bir gelirinin olmadığını belirten Çamlı, şöyle devam etti:

"Bizi bu duruma getiren iki sebep var. Birincisi Kayserispor'un herhalde 5 yıl 1 lira geliri olmayacak. Böyle bir vicdansızlığı yapanı artık Allah'a havale ediyorum. Türkiye Cumhuriyet'i tarihinde futbol kulüpleri kurulduğundan beri hiç örneği olmayan bir durum sergileniyor. Kayserispor'da görev veya başkanlık yapan herkesin alacakları vardır. Diğer kulüplerde de yöneticilerin alacakları vardır ama hiçbir kulüp başkanı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 'Kayserispor'a verdim' dediği paraları, temlikini bankalara olan şahsi borçlarını götürüp temlik etmemiştir. İkincisi, bu kulüp ayakta duracaksa illaki Kayseri şehrinin güzide insanlarının veya kentte iş yapan büyük firmaların sponsorluklarıyla ayakta duracak. Sokak dedikodularıyla bu şehrin gözbebeğine, sevdamız dediğimiz markasına, yapılabilecek tüm yardımların önü kesilmiştir. İkinci sebep de budur."

Şehrin Kayserispor'a destek çıkmasını isteyen Çamlı, kulübü teslim aldıkları durumuyla bugünkü durumuna baktığında inanamadığını dile getirdi.

Kayserispor'un ayakta kalabilmesi için somut bir şeyler istediğini belirten Çamlı, "Çok ciddi sağlık problemlerim var. Buna rağmen genel kurul kararı aldığımdan beri Kayserispor'u, sorunlarını yönetim kurulu arkadaşlarımla halletme yoluna gittik ama bugün itibarıyla benden tamam. Allah hepinizden razı olsun. Bütün haklarım Kayserispor ve şehrime de helal olsun." diye konuştu.

Kongrede söz alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da olağanüstü genel kurul demenin olağanüstü bir durumun hasıl olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kulübün sorunlarının istişare edilerek çözülmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, Kayserispor'un düşmeyeceğini ve düşmemesi için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Yapılan istişareler neticesinde yönetim kuruluna bir liste vereceklerini aktaran Ersoy, "Kayserispor'un Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile istişare ettik. Bu istişare sonucunda bir yönetim kurulu listesi vereceğiz. Bu listeyi Allah nasip ederse seçtireceğiz. Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Kayserispor Kulübü Başkan adayı Ali Çamlı'dır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, aday olmayacağını açıklayan Ali Çamlı, genel kurula katılan delegelerin teklifi ve oy birliğiyle tekrardan başkan seçildi.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Çamlı, "Dostlarım ve büyüklerim bugün liste vererek, bizi tekrardan bu gemiyi yürütme noktasında biraz daha sabretmemi ve bu işi yapmamı istiyorlar. Onları kırmamak, şehrimin ve sevdamın da bir sıkıntıyla karşılaşmaması adına ve yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Çamlı Yeniden Kayserispor Başkanı - Son Dakika

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