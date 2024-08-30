Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında İsrailli rakibi Asaf Yasur'a 19-12 yenilerek ikinci sırada yer aldı. Bu, Ali Can'ın ilk oyunlarda kazandığı gümüş madalya olup, Türkiye'ye Paris'teki ikinci madalyasını getirdi.

30.08.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'a 19-12 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Ali Can, katıldığı ilk oyunlarda gümüş madalya kazanırken; Türkiye'ye de Paris'teki ikinci madalyasını getirdi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ali Can, Paris, Gümüş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement