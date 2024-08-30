Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'a 19-12 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Ali Can, katıldığı ilk oyunlarda gümüş madalya kazanırken; Türkiye'ye de Paris'teki ikinci madalyasını getirdi.
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