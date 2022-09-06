Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (1) - Son Dakika
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Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (1)

06.09.2022 13:24
Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (1)

Ali DANAŞ, SERHAN TÜRK, OLGUCAN KALKAN, ATA SELÇUK, İSTANBUL DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Ali DANAŞ, SERHAN TÜRK, OLGUCAN KALKAN, ATA SELÇUK, İSTANBUL DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlimkte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletecekler, hem de futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajını verecekler. Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırılacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un talebi üzerine Riva'daki geçmiş olsun ziyaretinden sonra kulüplerin toplantı yapması da bekleniyor.

Şu ana kadar TFF'ye Ali Koç, Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin'in geldikleri ve ekibin toplanmasıyla toplantının 14.00'te başlayacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (1) - Son Dakika
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