Ali Karimi\'den Çocukça Hata Yorumu

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Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi, Antalyaspor maçında yapılan hatayı çocukça olarak değerlendirerek, yenildikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan Kayserispor'da Ali Karimi, hatalara dikkat çekti. Deplasmanda 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulunan Ali Karimi, "Aslında oyuna arzu ettiğimiz gibi başladık. İlk yarıda önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Çocukça bir hata yaptık. Yapılmaması gereken bir hata ve ne yazık ki golü yedik. İkinci yarı genelinde rakibin istediği gibi geçti. Oyuna tutunamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüm" dedi. - KAYSERİ