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Devlet ile görüşmeler başladı! Fenerbahçe, stadın adını değiştiriyor - Son Dakika

Devlet ile görüşmeler başladı! Fenerbahçe, stadın adını değiştiriyor

10.11.2023 12:05  - Güncelleme: 12:09

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olması için devlet ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu. Koç, stadının yeni adının "Atatürk Stadı" olması için devletle görüşmelere başlandığını ifade etti.

"ANADOLU YAKASI'NA DA ATATÜRK İSİMLİ STAT YAKIŞIR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." dedi.

Ali Koç, devlet ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı! Stadın adı değişiyor

YÖNETİME YETKİ VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübünün tüzük tadil kongresinde, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda yönetime yetki verilmişti.

Ali Koç, devlet ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı! Stadın adı değişiyor

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Son Dakika Spor Devlet ile görüşmeler başladı! Fenerbahçe, stadın adını değiştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet ile görüşmeler başladı! Fenerbahçe, stadın adını değiştiriyor - Son Dakika
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