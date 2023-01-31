Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı futbol yorumcularının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak YouTube'da yayınlanan "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey'in Koç için dedikleri büyük tepki çekti.
Sarı-lacivertli taraftarların Babala TV'ye konuk olmasını istediği Ali Koç için Özbey, "Ali Koç'a önerim şu, bence Babala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın." dedi.
Bu sözler Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Özbey'e sert ifadelerle yüklenirken "Utanmanız yok mu!", "Utanmaz" gibi yorumları yapıldı.
Son Dakika › Spor › 'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz - Son Dakika