"Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz - Son Dakika
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"Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz

31.01.2023 15:58

Futbol yorumcusu Bışar Özbey katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için tepki çeken açıklamalarda bulundu. Özbey'in, takım taraftarlarının Babala TV'ye katılmasını istediği Koç'a "Ali Koç'a önerim şu, bence Bababala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın" ifadeleri sosyal medyaya damga vurdu.

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı futbol yorumcularının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak YouTube'da yayınlanan "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey'in Koç için dedikleri büyük tepki çekti.

ALİ KOÇ'A TEPKİ ÇEKEN ÖNERİ

Sarı-lacivertli taraftarların Babala TV'ye konuk olmasını istediği Ali Koç için Özbey, "Ali Koç'a önerim şu, bence Babala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın." dedi.

TARAFTARLAR SİNİRDEN ÇILDIRDI

Bu sözler Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Özbey'e sert ifadelerle yüklenirken "Utanmanız yok mu!", "Utanmaz" gibi yorumları yapıldı.

'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
'Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın' diyen Bışar Özbey'in söyledikleri kıyameti koparttı: Utanmaz
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Hasan Can Kaya, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz - Son Dakika
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