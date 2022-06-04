Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin - Son Dakika
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Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin

04.06.2022 15:11

Bugün olağan genel kurul toplantısı düzenleyen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Bazıları 'Başkanın borcu ne olacak?' diyor. Beni çok kırıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nden 1 kuruş alacağım yoktur. Lütfen bunu bir daha gündem getirmeyin. Bir gün 'Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin. Bunları konuşmaktan utanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de bugün olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. İsmail Kartal'a da veda törenini düzenlenen organizasyonda Ali Koç'un açıklamaları gündem oldu.

"BUNLARI KONUŞMAKTAN UTANIYORUM"

Başkan Ali Koç, genel kurulda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"Bazen insanlar söylememesi gereken şeyleri de söyleyebiliyor. Yönetim olarak arkamızda olduğunuzu hissetmiyoruz. İçinde bulunduğumuz futbol iklimi, şehrin odağında dönenleri bu kadar haykırırken camianın kılının kıpırdatmaması diğer rakiplere malzeme vermektedir!"

'1 kuruş alacağım yok' diyen Ali Koç kürsüde çılgına döndü: Beni ihraç edin

"İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN"

"Her şeyimizi sorgulayın, başarısızlığımıza istediğinizi söyleyin. Ama finansal konuda ben ve arkadaşlarımızın çabalarına saygı göstermezseniz ters düşeriz. Kulüpte hangi denge vardı? Hangi rakamlara göre alınan bir denge vardı? Neyin dengesi kardeşim?"

"BİR GÜN 'KULÜBÜN BANA BORCU VAR' DERSEM BENİ İHRAÇ EDİN"

"Bazıları 'Başkanın borcu ne olacak?' diyor. Beni çok kırıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nden 1 kuruş alacağım yoktur. Lütfen bunu bir daha gündem getirmeyin. Bir gün 'Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin. Bunları konuşmaktan utanıyorum."

'1 kuruş alacağım yok' diyen Ali Koç kürsüde çılgına döndü: Beni ihraç edin

"PARAYI GERİ İSTEYECEĞİMİ DÜŞÜNENLERE YAZIKLAR OLSUN"

"Bu parayı geri isteyeceğimi düşünenlere yazıklar olsun. Niyetimi bilip, bunu bana karşı kullananlara yazıkların olsun. Defterlerde o tutarların gözükmesinin tek sebebi, vergi düzenlemesidir. "

BORÇ 6 MİLYAR 190 MİLYON TL

Olağan genel kurulda Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu.

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Son Dakika Spor Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin - Son Dakika


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