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Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti - Son Dakika

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

11.11.2021 20:39

- Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

- Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler antrenmanı takip etti. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti
Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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