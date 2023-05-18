Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu

Sinan Oğan, kararını açıklamak için manidar bir tarih seçti

24 milyon takipçiye ulaşan ünlü oyuncu, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, adaylık konusuyla ilgili ilk kez net konuştu.

"BEN GELİNCE DÜZELECEK"

Bir organizasyonda gençlerle buluşan Saran, bir taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim. Doğduğumdan beri Galatasaray kazanamamıştı" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Heyecanlanan salondaki gençler, Saran'ı alkışladı.

ALİ KOÇ, "HODRİ MEYDAN" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yaptığı açıklamada bir adayın çıkması halinde seçime gideceğini söylemişti. Koç kongredeki konuşmasında, "Bir aday bulana kadar lütfen altımızı oymayın. Aday bulun gereğini yapacağım. Bir başkan bulun, seçime gideceğim" demişti.