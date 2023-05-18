Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu - Son Dakika
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Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu

18.05.2023 00:42

Bir organizasyonda gençlerle bir araya gelen ünlü iş insanı Sadettin Saran, genç taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Saran'ın bu sözlerinden sonra salonda alkış koptu.

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, adaylık konusuyla ilgili ilk kez net konuştu.

"BEN GELİNCE DÜZELECEK"

Bir organizasyonda gençlerle buluşan Saran, bir taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim. Doğduğumdan beri Galatasaray kazanamamıştı" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Heyecanlanan salondaki gençler, Saran'ı alkışladı.

Ali Koç'un canını sıkacak cevap! Sadettin Saran, başkanlık için ilk kez bu kadar net konuştu

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yaptığı açıklamada bir adayın çıkması halinde seçime gideceğini söylemişti. Koç kongredeki konuşmasında, "Bir aday bulana kadar lütfen altımızı oymayın. Aday bulun gereğini yapacağım. Bir başkan bulun, seçime gideceğim" demişti.

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Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu - Son Dakika
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