Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'ı çıldırtacak sözler: 6 sene sonra mı aklına geldi?

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Galatasaray'a sert sözlerle yüklenen Başkan Koç, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a da değindi.

"6 SENE SONRA AKLINA GELDİ"

Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ın "Şampiyonluk için birlik ve beraberlik olalım" sözleri için ne diyeceksiniz? sorusuna "Sportif, siyasi pek çok sebebi var. Zamanı gelince açıklanır. Aziz Yıldırım çağrısı.. Herhalde 6 sene sonra aklına geldi. Çok güzel bir cevap verdi, hakkı da. Keşke camiasına son 6 senede daha fazla aklına gelseydi. Onunla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalarım olacak. Fenerbahçeli futbolcular tam bilenmiş diyemem. Deniz Türüç dışında. Diğerleri doğruyu yapıyor, mücadele ediyor. Onların yaptığı yanlış. Bizde oynamış futbolcu, bize yatmasını istemem. Böyle galibiyetler zaferler de istemem." yanıtını verdi.