Ali Koç'tan Galatasaray Maçı Öncesi Ziyaret

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Ali Koç'un yanı sıra asbaşkan Acun Ilıcalı ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de yer aldı.

Teknik ekibin de hazır bulunduğu görüşmede Ali Koç, derbide galibiyete olan inancını dile getirerek, başarı dileğinde bulundu.