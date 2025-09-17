Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz - Son Dakika
Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Ali Koç\'u daha önce hiç böyle görmediniz
17.09.2025 23:19
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertlilerin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Bu anlar kameralara yansıdı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ

Fenerbahçe, uzatma anlarında yediği golün ardından Corendon Alanyaspor'a karşı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.

ALİ KOÇ'TAN SERT TEPKİ

Başkan Ali Koç'un Sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

İşte Ali Koç'un o tepkisi;

Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Cihan Aydın, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Aydın, Spor

Son Dakika Spor Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Burak:
    kendini Allah'a havale ediyordur. Kadıköy serilerimiz bitti, herkesin şampiyonluklarını izledik. 300 milyon euro borçla aldılar, 450 500 oldu. Alınıp tutmayıp yollanan fiyasko transferle borcu katladılar. Arazi satıp, sermaye arttırımı yapıp herkes borcu azaltabilir, size ne gerek var? Aradığımız akıl vizyon, takımın motivasyonunu bozmayacak kenetlendirecek isimler. buna oy atmayı seçenek olarak gören varsa bile Fenerbahçe düşmanıdır! Zengin de çok biri gider diğeri gelir. 157 8 Yanıtla
    061400Ho:
    sen çık aday ol,al sana genel kurul,adaylar nerde 1 37
  • Talat Yelbuz:
    1.Fenev in penaltısi uydurma 2.Arcil Browni rakibin tendonuna basıyor net kırmızı 3.Fenev in 2. golü net faul 4. Arcil Browni ve Sikrinyar her maç kırmızı görmeli 114 13 Yanıtla
    061400Ho:
    buraya çıkıp milyonlarca öfkeli taraftarın önüne atlamanız pek çok şeye razı olduğunuzu gösteriyor,ne kadar da hevesli ve heyecanlısın 1 10
    Sabri Kılıc:
    fenerin babası GS ise senin baban kim 0 7
  • 3475082Ak:
    fenerin 2. Golden önce adamı alaşağı yapmış el nesri.. faul var orada 105 14 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    Ali bey bu takımda bir cacık olmaz olmaz zorlama bu işi yapamıyorsun faturayı hakeme kesme takım takım değil teknik direktör beş para etmez yeter artık bıktık 87 6 Yanıtla
  • MEHMET DEMIREL:
    BAŞKANLIĞI KAYBEDECEĞİM KORKUSU SARMIŞ, BECERİKSİZLİĞİNİ BAŞKALARINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR, BU ADAM ÜLKEMİZ İÇİN BEKA SORUNUDUR ???? 50 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
