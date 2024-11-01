Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı konuk ettiği EuroLeague karşılaşması sarı-lacivertliler için tarihi anlara sahne oldu.
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Euroleague'deki Fenerbahçe Beko-Partizan müsabakasını birlikte takip etti. O anlara ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı. Ayrıca Koç'un Yıldırım'ın kızı Yaz ile yakından ilgilenmesi de göze çarptı. Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, daha sonra karşılaşmayı izlediler.
Bunun yanı sıra Ali Koç'un Yıldırım'ın isminin ve yarının 71. doğum günü olduğunun salonda anons edilmesinin ardından ayağa kalkarak alkışlara eşlik etmesi gözden kaçmadı. Bu anlarda Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını sildiği de görüldü.
Öte yandan Sırbstan temsilcisi Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de birlikte çalıştığı Aziz Yıldırım'ın yanına gitti ve ikili sarılarak hasret giderdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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