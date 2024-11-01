Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

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Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte takip etti. Öte yandan Koç'un, kızı Yaz ile salona gelen Yıldırım'ı karşılaşması, ayakta alkışlaması ve ikilinin birbirine sarılması dikkat çekti. Bu anlarda Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

01.11.2024 21:36
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Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı konuk ettiği EuroLeague karşılaşması sarı-lacivertliler için tarihi anlara sahne oldu.

BİRLİKTE MAÇ İZLEDİLER

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Euroleague'deki Fenerbahçe Beko-Partizan müsabakasını birlikte takip etti. O anlara ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

ALİ KOÇ KARŞILADI, SARILDILAR

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı. Ayrıca Koç'un Yıldırım'ın kızı Yaz ile yakından ilgilenmesi de göze çarptı. Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, daha sonra karşılaşmayı izlediler.

KOÇ AYAKTA ALKIŞLADI, YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bunun yanı sıra Ali Koç'un Yıldırım'ın isminin ve yarının 71. doğum günü olduğunun salonda anons edilmesinin ardından ayağa kalkarak alkışlara eşlik etmesi gözden kaçmadı. Bu anlarda Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını sildiği de görüldü.

YILDIRIM OBRADOVIC İLE DE HASRET GİRDERDİ

Öte yandan Sırbstan temsilcisi Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de birlikte çalıştığı Aziz Yıldırım'ın yanına gitti ve ikili sarılarak hasret giderdi.

Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Alpi:
    Ferhat’ın tangası yine yırtıldı salıncakta sallandırılırken :))) 80 7 Yanıtla
  • ferhat orospuçocuğu anası kaleye:
    ferhat eser boş beleş 70 9 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    ferad ann nnden mi öğrendin koccski ağnaalmayı :D::D bu ne heves bu ne yalamak la sürekli böyle fb koc yalyıor :D:D:D 42 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şampiyon GS olacak Ferhat sana kapak olsun 29 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Karşıyakalı ve alttaki gevşek oğlum doğruları kabul edecekseniz türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE hakemlerin salıncağına binmeye genişletmeye devam oe gevşekleri sizi :))) 22 14 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    ahahahah bu ne lan bu 8taşlılar da harbi biizm kuccakta :D bir gün herkes fenerli olacak dedik. sıra 6s ts de 17 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Olabilir Eski Kurt Aziz Yıldırım 19 3 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    Geri dön Aziz Başkan 12 0 Yanıtla
  • Fatih Fırat:
    admin bu nasıl profil isimleri bunlar nasıl yorumlar bu nasıl site ayıptır şimdi bunu da yayinlamazsin 10 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    en son şike yaptığında böyle duygulanmislardi 4 2 Yanıtla
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