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Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir - Son Dakika

Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir

29.01.2022 17:55

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, Ali Koç'un kendisine tüm uyarılarına rağmen bir türlü beklenen seviyeye gelemedi Teknik direktörlerle olan iletişimi tartışma konusu olan dünyaca ünlü yıldız, Başkan Ali Koç'un da sabrını taşırdı. İkili arasındaki ilişkinin artık eskisi gibi olmadığı ve yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının neredeyse kesinleştiği konuşuluyor.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezon için takımın başına Löw'ü getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil depremi yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİMİN MESUT ÖZİL'E BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında kendisinden beklenen performansın çok uzağında kaldı. Bu zamana kadar yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunan Başkan Ali Koç'un artık sabrı taştı. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısı eskisi gibi değil.

Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyor
Mesut Özil ve Ali Koç

"SEZON SONUNDA AYRILIK İHTİMALİNİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KONUŞACAĞIZ"

İki taraf arasında ciddi memnuniyetsizlikler olduğunu belirten Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil.

Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyor
Royal Antwerp maçında oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmeleyerek teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti.
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir - Son Dakika
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