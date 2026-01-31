Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)