Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

31.01.2026 10:51
Haber Videosu

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.

ALİ KOÇ TOPLANTIYA KATILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

SARAN İLE SELAMLAŞTI

Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Fenerbahçe’den halen beklentisi var inşallah yine gelir biz senden mennunduk başkan Galatasaraylı olarak 2 1 Yanıtla
  • MEHMET ESKİOĞLU MEHMET ESKİOĞLU:
    Alikoç mu Allah korusun FB yi.Futboldan anlasa Duran ı, arçi brovn ı, Neneyi getirmezdi.Bu enkazlarla şampiyon nasıl olacak Fenerbahçe bilmiyorum 1 0 Yanıtla
