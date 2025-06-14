Ali Rıza Bilal Grönland'ı Geçen İlk Türk Olacak

Ali Rıza Bilal: Grönland'ı geçen ilk Türk olacağım

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi- Üsküdar Salonu'nda gerçekleşecek.

BASKETBOL

14.00 FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, yolculuk öncesi medya günü düzenleyecek. (Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu)

BASKETBOL SÜPER LİGİ

20.30 Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'u konuk edecek. Galip gelen takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

GÖZTEPE

19.25 Türk futbolunun Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk takımı olan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin her branştaki sporcuları ve protokol, kutlamalara Üçkuyular İskele'den denize açılarak teknelerden katılacak.

VOLEYBOL

- FIVB Voleybol Milletler Ligi Erkekler 3. Grup

14.00 Türkiye - Polonya