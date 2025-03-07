Ali Rıza Şeker, Güreşte İkinci Oldu

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Ali Rıza Şeker, Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda zorlu rakiplerini yenerek ikinci oldu. Şeker, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları 1-5 Mart tarihlerinde Sakarya'da yapıldı. Akyazı İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen grup müsabakalarına Kocaeli'den katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Ali Rıza Şeker, serbest stil 85 kiloda ikinci olarak önemli başarı elde etti. İddialı ve zorlu rakiplerini yenmeyi başaran Ali Rıza Şeker, aldığı bu başarılı sonuçla 24-28 Mart tarihlerinde Ordu'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ