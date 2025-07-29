Ali Sami Yen 74. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Ali Sami Yen 74. Yılında Anıldı

29.07.2025 12:00
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Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anma töreni, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla son buldu.

Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün Galatasaray'ı bize emanet eden değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in vefatının yıl dönümü. Her sene olduğu gibi yönetim kurulumuzla buraya geldik. Kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Seba'nın da mezarı burada. Onu da ziyaret ettik. Onun için de dua ettik. Her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna çok büyük emekleri var. Biz de onların açtığı bu yoldan Türk futboluna hizmet vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yönetim olarak 2022 senesinden beri çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Özbek, "Projelerimizin bir kısmını yaptık. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra bizim amacımız, Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istediklerini vurgulayan Özbek, "Bütün kulüpler, bu sezon aynı amaca hizmet edecektir. Dostluk ve sevgi içinde mücadele etmemizi diliyorum. Adaletin hakim olacağı güzel bir lig izletiriz umarım. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Umarım takımlarımız, Avrupa'da da aynı başarıyı sergiler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Feriköy Mezarlığı, Süleyman Seba, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Sami Yen 74. Yılında Anıldı - Son Dakika

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