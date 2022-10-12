Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenlere çağrıda bulunan Özbek, Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans haline getirerek değerlendirmek istediklerini belirterek, "Lütfen gelin oradan bir parça alın." dedi.

"180 TANE DAİRE YAPIYORUZ"

Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans haline getirerek değerlendirmek istediklerini anlatarak, "Gereken temaslar yapıldı, proje değişikliğine gidildi. Yeni yapılan projede 180 tane 1+1 ve 2+1 şeklinde daire yapıyoruz. Bir rezidans işletmesi şeklinde olacak. Ayrıca 5 tane ticari dükkanımız var. Satış ofisi önümüzdeki hafta hizmete girecek. Yabancılara satış söz konusu. Yeni yasal düzenleme çerçevesinde 400 bin dolarlık gayrimenkul sahibi olan yabancılara vatandaşlık vermesine bağlı olarak, binamızın konumu itibariyle merkezde olması bu manadaki talepler için cazibe merkezi şeklindedir. Bunu değerlendireceğiz. Orası Galatasaray'ın malı. Oranını ekonomik değerini yükseltmek için bir proje geliştirdik. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum, lütfen gelin oradan bir parça alın." ifadelerini kullandı.

"BİZE 6-8 AY MÜSAADE EDİN"

Galatasaray'ın tüm gayrimenkullerini mevcut şeklinde satması halinde kulübün borcunu kapatamayacağını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gayrimenkuller zamanında alınmış, bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı en önemli husus budur. Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün satılmasıyla masraflar çıktıktan sonra 1 milyar liranın üzerinde bir fon kalacak. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya göre bunun yüzde 50'si Galatasaray'ın borçlarından mahsup edilmek üzere onlara verilmesi lazım. Yaptığımız görüşmede, 'Bu payınızı bugün almayın. Bize 6-8 ay müsaade edin. Biz burayı daha yüksek bir seviyeye getirmenin bir çaresine bakacağız.' dedik. Çeşitli finansal enstrümanlar var, sermaye artışı, fonlarda kullanmak gibi... Kısa sürede 1 milyarlık fonun, 1 milyar 600 milyon seviyesine yükselmesi söz konusu. Bu durumda 800 milyon lira alabileceklerini söyledik. Kabul ettiler. Mecidiyeköy'deki binamızın süratli satışı, bu finansal projeyi gerçekleştirmemize büyük destek verecektir. Bu sayede ilk aşamada Bankalar Birliği'ne olan 2 milyar 200 milyon ana para borcumuz 1 milyar 400 milyona inecektir. Bu da süreç içerisinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir."

"PARA HEPSİNE YETMEZ"

Florya'daki araziyi de geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Özbek, "Yeşil alan niteliğinde olan arsanın imara açılmış ve bunun Galatasaray'ın kullanımda olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada inşaata başlamak için gerekli olan ilk paranın, Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün satışından gelecek finansmanla yapılacaktır. Evet, hepsine yetmez. Projeyi başlattıktan sonra satış imkanı da doğmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ

Dursun Özbek, Galatasaray'ın içinde bulunduğu borç sarmalı nedeniyle faaliyete geçirmeyi planladıkları projelerin hayati önemde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birinci hedefimiz Galatasaray'ın mali bağımsızlığına kavuşması. Geliştirdiğimiz projelerle Galatasaray'ı bu sarmaldan, günde 1.2 milyon lira faiz ödemekten çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmamız için bize yardım edin. Sportif faaliyetlerde de çok başarılı bir çizgi yakaladık. Futbolda, basketbolda, voleybol ve diğer amatör sporlarda... Galatasaray'ın misyonu olan spordaki faaliyetlerinin hiçbirisinden vazgeçmeden, Galatasaray'ı sürdürülebilir sportif faaliyetleri yakalaması için her şeyi yapıyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyoruz."

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ"

Özbek, kulüp tüzüğünde yapılacak değişiklikler için 5 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapacaklarını hatırlatarak, "Gerek spor yasasının kısmen değişmesi gerekse ihtiyaç çerçevesinde, tüzük değişikliğine gidiyoruz. Bütün üyelere çağrı yapıyorum, herkes gelsin. Tüzük bizim anayasamız. Kayıtlı üyelerin yüzde 10'unun orada olması lazım. Bu konular Galatasaray'ın önemli konuları. Geniş katılımla tartışmasının, onaylanmasının gereği var." değerlendirmesinde bulundu.

"ANITKABİR'İ ZİYARET EDEREK ETKİNLİKLERİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

Özbek, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılının kutlanacağını da belirterek, "Önümüzdeki sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Bu konuda etkinliklerimizi tespit etmeye başladık. 22 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret ederek etkinliklerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.