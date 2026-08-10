Aliağa, Ahmet Arslan\'la Anlaştı

2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol, dış transferde Avustralya ekibi Sydney FC'den orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la (32) sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Almanya doğumlu Ahmet, ikinci devrede transfer olduğu Sydney ekibinde 11 maçta 1 gol kaydetti.