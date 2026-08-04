Aliağa FK, Furkan Yöntem'i kiraladı - Son Dakika
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Aliağa FK, Furkan Yöntem'i kiraladı

Aliağa FK, Furkan Yöntem\'i kiraladı
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Aliağa FK, Sarıyer'den 21 yaşındaki orta saha Furkan Yöntem'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Altınordu altyapısı yetişmesi olan genç futbolcu, milli takım alt yaş gruplarında 35 maçta 5 gol attı.

2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa FK, transferde Sarıyer'den Furkan Yöntem'i kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Turgay Mete de yer aldı. Altınordu altyapısında yetişen Furkan Yöntem, alt yaş gruplarında milli takımlarda 35 maça çıkarken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

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