Aliağa FK, Pazarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Ziraat Kupası'nda 4. tura kaldı - Son Dakika
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Aliağa FK, Pazarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Ziraat Kupası'nda 4. tura kaldı

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Aliağa FK, Pazarspor\'u deplasmanda 1-0 yenerek Ziraat Kupası\'nda 4. tura kaldı
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Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Pazarspor'u Emrehan'ın 6. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. İzmir temsilcisi, ligde pazar günü deplasmanda play-off hattındaki İnegöl Kafkas Spor'la oynayacağı maç öncesi moral tazeledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak puan tablosunda liderliğe kurulan Aliağa FK, kupada da yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda Pazarspor'u Emrehan'ın 6'ncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi adını 4'üncü tura yazdırdı. Sarı-siyahlılar, ligde pazar günü deplasmanda play-off hattında yer alan İnegöl Kafkas Spor'la oynayacağı zorlu randevu öncesi moral tazeledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aliağa FK, Pazarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Ziraat Kupası'nda 4. tura kaldı - Son Dakika
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