Aliağa Futbol, Viranşehir Belediyespor ile Karşılaşıyor

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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan 4'üncü sıradaki namağlup Aliağa Futbol yarın evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Deplasmandaki son 4 maçından 1 puanla ayrılan İzmir ekibi iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini almaya çalışacak.

Grupta son 3 maçını kazanan ve 38 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve yarışında 3 puan önündeki lider 52 Orduspor'un konuğu olacak. Ayvalık ekibi rakibinin 14 maçlık yenilmezliğini ve 5 haftalık galibiyet serisini sonlandırmaya çalışacak. Son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen düşme hattındaki Efeler 09 SFK ise Alanya 1221'in misafiri olacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.