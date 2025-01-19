Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'na Odaklandı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'na Odaklandı

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası\'na Odaklandı

Başantrenör Burak Gören, Bursaspor galibiyetinin ardından Avrupa Kupası'na dikkat çekti.

19.01.2025 14:41
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa Kupası'nda çok kritik bir aşamadayız. O maçları da Aliağa'da oynayamıyoruz" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor'u 111-85 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan İzmir ekibi, gözünü Avrupa Kupası'na çevirdi.

Karşılaşma sonrasında Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların çok iyi konsantre olarak büyük efor ve iyi bir oyunla maçı kazandıklarını dile getiren Gören, "Çok zorlu bir lig. Bursa takımına çok saygı duyuyorum. Çok da iyi iş yaptılar. Biz çok zorlu bir tempoda gidiyoruz. Avrupa Kupası'nda çok kritik bir aşamadayız. O maçları da Aliağa'da oynayamıyoruz. Çok büyük bir seyahat temposu. Bugünün bütün primi, her şeyi, yardımcı antrenör ekibine ve oyunculara. Gerçekten oynaması çok zordu. Macaristan'dan seyahat olarak direkt Bursa'ya çok zor şartlarda geldik. Burada hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularım çok konsantre oldular ve gerçekten çok iyi bir basketbol, çok büyük efor ve büyük bir skor farkıyla da kazandık" ifadelerini kullandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In üçüncü maçı Bakü'de

Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupası'nda son 16 turuna kalabilmek için 22 Ocak Çarşamba günü İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya gelecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In üçüncü ve son maçında alacağı galibiyetle turu geçmeyi hedefleyen Aliağa, bu karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'na Odaklandı - Son Dakika

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