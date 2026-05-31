Aliağa Petkimspor'dan Yiğit Onan Transferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Manisa Basket forması giyen 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son haftada garantileyen İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, son olarak Manisa Basket forması giyen 23 yaşındaki uzun forvet Yiğit Onan kadrosuna kattığını açıkladı . Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan, A Milli Takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. 2002 doğumlu, 2.08 metre boyundaki solak oyuncu, geçtiğimiz yaz Yalovaspor'dan Manisa Basket'e transfer olmuş ve sergilediği performansla Basketbol Süper Ligi'nin en etkili yerli oyuncuları arasında yer alarak A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti. - İZMİR