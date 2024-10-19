Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Manisa Basket: Brown 9, Echodas 14, Besson 18, White 12, Yunus Emre Sonsırma 11, Pickett 3, Buğra Çal, Ahmet Safa Yılmaz, Cengizhan İvedi
Aliağa Petkimspor: Van Beck 7, Williams 7, Tyree 14, Karahan Efe Tunaoğlu, Salinas 4, Wright, Russell 15, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 6, Aldridge 16
1. periyot: 17-6
Devre: 28-28
3. periyot: 46-50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Basket'i 74-67 yendi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
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