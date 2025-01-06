Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Hapoel Holon ile Azerbaycan'da oynayacak.

06.01.2025 13:02
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, play-in etabındaki ilk maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde Azerbaycan'da oynanacak. Bakü Sports Palace'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Rövanş karşılaşması 14 Ocak Salı günü Hapoel Holon ev sahipliğinde Macaristan'da oynanacak. Serinin üçüncü maça uzaması halinde ise iç saha avantajını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, bu müsabakayı da 22 Ocak'ta Azerbaycan'da oynayacak.

Muhtemel rakipler belli

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, bir üst tura yükselmek için play-in etabına kalmayı başardı. İzmir ekibinin, Hapoel Holon'u elemesi halinde son 16'da K Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ile Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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