Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 106-90 mağlup eden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören, "Lig beşincisiyiz ve çok önemli galibiyetler alarak devam ediyoruz." dedi.
Gören, yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyespor maç planına büyük katkı sağlayan teknik ekibini kutladı.
Deplasmanda bazı hatalarının olduğunu bildiklerini aktaran Gören, şunları kaydetti:
"Bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğin biliyorduk. Nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili çok kafa yorduk. Hakan Demir gibi iyi bir koça sahip rakibimiz ligin potansiyeli olan takımlarından biri. Onları durdurmak için bir maç planı yaptık, o da işledi. Özellikle ilk yarıda yaptığımız defansif değişikliklerle onların ritmini alarak avantaj sağladık. İkinci yarıyı çok iyi kontrol ettik. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Lig beşincisiyiz ve çok önemli galibiyetler alarak devam ediyoruz. Play-off hedefimiz sürüyor, çok mutluyuz. Deplasmanda kritik bir maç kazandık. Bütün camiamıza hayırlı olsun."
Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ligde her iki maçta da mağlup eden Aliağa Petkimspor, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibinin önünde yer alacak. Ligde 34 puan ve averajla Manisa Büyükşehir Belediyespor'un önünde 5. sırada bulunan İzmir temsilcisi 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
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