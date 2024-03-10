Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 106-90 mağlup ederek ligde 5. sıraya yükseldi. Başantrenör Burak Gören, takımının performansından memnun olduğunu ve play-off hedeflerinin sürdüğünü belirtti.

10.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 106-90 mağlup eden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören, "Lig beşincisiyiz ve çok önemli galibiyetler alarak devam ediyoruz." dedi.

Gören, yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyespor maç planına büyük katkı sağlayan teknik ekibini kutladı.

Deplasmanda bazı hatalarının olduğunu bildiklerini aktaran Gören, şunları kaydetti:

"Bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğin biliyorduk. Nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili çok kafa yorduk. Hakan Demir gibi iyi bir koça sahip rakibimiz ligin potansiyeli olan takımlarından biri. Onları durdurmak için bir maç planı yaptık, o da işledi. Özellikle ilk yarıda yaptığımız defansif değişikliklerle onların ritmini alarak avantaj sağladık. İkinci yarıyı çok iyi kontrol ettik. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Lig beşincisiyiz ve çok önemli galibiyetler alarak devam ediyoruz. Play-off hedefimiz sürüyor, çok mutluyuz. Deplasmanda kritik bir maç kazandık. Bütün camiamıza hayırlı olsun."

Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ligde her iki maçta da mağlup eden Aliağa Petkimspor, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibinin önünde yer alacak. Ligde 34 puan ve averajla Manisa Büyükşehir Belediyespor'un önünde 5. sırada bulunan İzmir temsilcisi 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Manisa, Aliağa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye Dağcılık Federasyonuna Bağlı Kadın Dağcılar Ağrı Dağı'na Zirve Tırmanışı Yaptı
    13:34 Türkiye Dağcılık Federasyonuna Bağlı Kadın Dağcılar Ağrı Dağı'na Zirve Tırmanışı Yaptı

    Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 kadın dağcı, olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4900 rakıma ulaştı. Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, kadınlar gününü kutladı.

  • İstanbul Boğazı'nda Oltacılar Osmangazi Köprüsü'nü Tercih Ediyor
    13:29 İstanbul Boğazı'nda Oltacılar Osmangazi Köprüsü'nü Tercih Ediyor

    İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.

  • Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
    13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var

    Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun avukatları ve sözcüsü basında yer alan iddiayı yalanladı. Açıklamada "Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açacağız" ifadeleri yer aldı.

  • Erciyes Cup'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı
    13:21 Erciyes Cup'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı

    Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi. 18 ATV ve 35 motosnow sporcusunun katıldığı yarışlarda, Murat Kaya ATV kategorisinde birinci olurken, Mert Koç 250 CC altı motosnow kategorisinde birincilik elde etti. Rusya'dan gelen Aleksandr Kurashev ise 250 CC üstü motosnow kategorisinde birinci oldu.

  • Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var
    12:57 Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var

    Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

  • Alaşehir Belediyesi Yamaç Paraşütü Sahası Açtı
    12:13 Alaşehir Belediyesi Yamaç Paraşütü Sahası Açtı

    Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, ilçede bir ilke imza atarak yamaç paraşütü sahası açtı. Açılan saha ile turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

  • Canik Belediyespor Kulübü Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti
    12:13 Canik Belediyespor Kulübü Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

    Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Samsun'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda 8 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sporcuları tebrik etti.

  • Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı turizmcileri sevindirdi
    11:51 Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı turizmcileri sevindirdi

    Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kayak sezonunun uzamasını sağladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 155 santimetreyi geçti. Turizmciler yeni rezervasyonlar almaya başladı.


12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
11:12 Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı
10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 13:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement