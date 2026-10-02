Aliağa Petkimspor, yarın Akatlar\'da Esenler Erokspor ile 2\'de 2 için mücadele edecek

Aliağa Petkimspor, yarın Akatlar'da Esenler Erokspor ile 2'de 2 için mücadele edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Denizli Basket'i yenen Aliağa Petkimspor, yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2'de 2 için mücadele edecek. Akatlar'daki karşılaşma 18.00'de başlayacak; Erokspor ilk hafta Körfez Basket'e dış sahada 88-79 yenildi.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta evinde Denizli Basket'i yenen Aliağa Petkimspor yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Erokspor ilk maçta Körfez Basket'e dış sahada 88-79 yenildi.
Kaynak: DHA
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