Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonu kuraları çekildi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Binasında çekilen kurada Aliağaspor FK, 10. Grup'ta yer aldı. Grupta yer alan diğer İzmir takımlar ise Alaçatı Spor Kulübü, Çeşme Belediyespor, Özçamdibispor oldu. Grupta Manisa 'dan Saruhanlı Belediyespor , Yunus Emre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Salihli Belediyespor ile Uşak 'tan Budaklar Gençlik Spor bulunuyor.

Kaynak: İHA

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aliağaspor FK, bu sezon BAL 10 Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika

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