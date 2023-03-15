Alkışlar Muslera için! Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken istatistikler

Kürsüde altını çize çize söyledi: Onlar serzenişlerinde sonuna kadar haklı

AK Parti'den sürpriz seçim hamlesi! Masadaki iki isim: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli

12 sezondur Galatasaray forması giyen ve bu süreçte tam 5 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların yaşamış olduğu başarılarda büyük bir rol oynadı. 36 yaşındaki kaleci, bu sezonki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

KALESİNDE DEVLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor maçındaki sakatlığını kısa sürede atlatıp fedakârlık yaparak tek bir maç kaçırmadan eldivenlerine kavuşan Uruguaylı kaleci, Kasımpaşa karşısında da hatasız oynadı. Hücum hattındaki yıldızların üstün performansına karşın, savunmadaki başarılı tabloda ön plana çıkan isim olan Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtararak parmak ısırttı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen deneyimli eldiven, bu mücadelelerde 16 gol yerken 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Muslera, Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak, "Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın da Türkiye'nin de bir parçası olmaya devam edeceğim" diyerek kariyerine yönelik kritik bir ipucu verdi.