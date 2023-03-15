Alkışlar Muslera için! Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken istatistikler - Son Dakika
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Alkışlar Muslera için! Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken istatistikler

15.03.2023 10:51

Galatasaray'ın 11 Ağustos 2011 yılında Lazio'dan transfer ettiği ve 12 senedir vazgeçemediği Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, performansıyla tüm alkışları topluyor. 2022-2023 sezonunda kalesine gelen 80 şuttan 64'ünü kurtarmayı başaran 36 yaşındaki Muslera, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda kilit bir rol oynuyor.

12 sezondur Galatasaray forması giyen ve bu süreçte tam 5 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların yaşamış olduğu başarılarda büyük bir rol oynadı. 36 yaşındaki kaleci, bu sezonki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

KALESİNDE DEVLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor maçındaki sakatlığını kısa sürede atlatıp fedakârlık yaparak tek bir maç kaçırmadan eldivenlerine kavuşan Uruguaylı kaleci, Kasımpaşa karşısında da hatasız oynadı. Hücum hattındaki yıldızların üstün performansına karşın, savunmadaki başarılı tabloda ön plana çıkan isim olan Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtararak parmak ısırttı.

Performansıyla göz dolduruyor! Muslera'nın bu sezonki istatistiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen deneyimli eldiven, bu mücadelelerde 16 gol yerken 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Performansıyla göz dolduruyor! Muslera'nın bu sezonki istatistiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Muslera, Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak, "Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın da Türkiye'nin de bir parçası olmaya devam edeceğim" diyerek kariyerine yönelik kritik bir ipucu verdi.

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