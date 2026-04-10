Almanya'da U14 Seçmeleri

10.04.2026 11:10
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan destekle Almanya'da U14 seçmeleri yapıldı, Türk yetenekler değerlendirildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun katkıları ve ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir'in koordinasyonunda Almanya'da 2 gün boyunca gerçekleştirilen U14 seçmeleri, Avrupa'daki Türk genç yetenekleri bir araya getirdi. Rosenheim'daki organizasyonda oyuncular profesyonel kriterlerle değerlendirilirken, aileler de üst düzey bir organizasyonla ağırlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yurt dışı yapılanması çerçevesinde Almanya'da dikkat çeken bir organizasyon hayata geçirildi. Münih yakınlarındaki Rosenheim'da düzenlenen U14 seçmeleri, gurbetçi oyuncuların keşfi açısından önemli bir adım oldu. Organizasyonun tüm detayları ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir tarafından planlanırken, Almanya ile Avusturya'nın çeşitli şehirlerinden gelen genç futbolcular ve aileleri titizlikle hazırlanan bir programla karşılandı. Ulaşım, konaklama ve saha içi süreçlerin profesyonel bir anlayışla organize edilmesi, etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.

Seçmeler boyunca oyuncuların performansları detaylı analizlerle incelenirken, Türkiye Futbol Federasyonu adına organizasyonda bulunan yetkililer de genç isimleri yakından takip etti. Yapılan teknik değerlendirmeler, oyuncuların gelişim potansiyellerinin doğru şekilde belirlenmesine katkı sundu.

AYDEMİR: YETENEK HAVUZU ÇOK GENİŞ

ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir, organizasyonun perde arkasına dair önemli bilgiler paylaştı. Çalışmanın kısa vadeli bir proje olmadığını vurgulayan Aydemir, sürecin uzun süredir planlandığını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın desteğinin projeye büyük katkı sağladığını belirten Aydemir, "Bu yapı uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Sayın Mecnun Otyakmaz'ın desteğiyle bunu hayata geçirme fırsatı bulduk. Biz de bu güveni en iyi şekilde karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Avrupa'daki Türk gençlerinin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Aydemir, bu yeteneklerin doğru sistemlerle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Aydemir, "Burada çok değerli bir oyuncu havuzu var. Bu çocukların sistemli bir şekilde takip edilmesi ve Türk futboluna kazandırılması büyük önem taşıyor. Bizim hedefimiz bu potansiyeli ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.

MODERN SİSTEM VURGUSU

Sedat Aydemir, scouting çalışmalarında çağdaş yöntemler kullandıklarını belirterek, oyuncu takibinin dijital analiz sistemleriyle desteklendiğini ifade etti. Kurulan altyapı sayesinde futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlendiğini aktaran Aydemir, hedeflerinin sürdürülebilir bir model oluşturmak olduğunu söyledi. Rosenheim'daki yoğun ilgi ve katılımın kendilerini memnun ettiğini dile getiren deneyimli isim, benzer organizasyonların devam edeceğini ve Avrupa'daki Türk oyunculara ulaşmak adına yeni projelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:26:45.
